В Молдове подсчитали голоса на выборах: Зеленский уже поздравил победителя

Кандидаты имели почти равные шансы на победу

В Молдове завершили подсчет голосов по итогу второго тура президентских выборов. С небольшим перевесом действующий президент Майя Санду сохранила свою должность.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Молдовы. Отмечается, что всего в выборах приняли участие почти 1,7 миллиона человек, то есть 54,31% всех избирателей в стране.

За действующего президента проголосовали 930 тысяч граждан страны, что обеспечило ей победу с 55,41%. Ее оппонент, пророссийский кандидат Александр Стояногло, смог заручиться поддержкой 748 тысяч человек, что дало ему 44,59% голосов.

Примечательно то, что на территории Молдовы за Стояногло отдали голоса 51,19% избирателей, в то время как Санду получила лишь 48,81%.

Однако чашу весов качнули представители диаспоры, которые и смогли обеспечить действующему президенту необходимый для победы результат. За рубежом Санду поддержали 82,83% избирателей, Стояногло — 17,17%.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел разговор с президентом Молдовы и поздравил ее с победой, а также выразил поддержку европейским стремлениям народа соседней страны.

"Мы подтвердили приверженность сотрудничеству на пути к общей цели – членству в Европейском Союзе. Мы скоординировали дальнейшие шаги, в частности, я пригласил Майю Санду в Украину", — написал он.

Как сообщалось ранее, несмотря на победу проевропейского кандидата в Молдове, вызовы для страны не закончились. В 2025 году ей предстоит пережить еще и парламентские выборы, на которых пророссийские силы могут взять реванш.