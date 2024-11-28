Армия Асада теряет позиции: аналитик раскрыл причины успехов сирийских повстанцев

Повстанцы активно используют опыт войны в Украине

Сирийские повстанцы неожиданно перешли в масштабное наступление и активно продвигаются вперед, оттесняя правительственную армию Башара Асада по разным направлениям. Их позиции в регионе значительно усилились после того, как Россия вывела свои войска из Сирии для участия в войне против Украины.

Ключевым фактором такого успеха стало отсутствие российской авиации, игравшей решающую роль в борьбе с повстанцами в 2016-2020 годах. Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Репке, детально изучивший последние кадры боевых действий в Сирии.

На передовой находятся бойцы радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и умеренной "Сирийской национальной армии", поддерживаемой Турцией. Ситуация для войск Асада осложнилась после разгрома ЧВК "Вагнер" и гибели Евгения Пригожина, в результате чего большинство российских наемников переместились в Африку.

Дополнительным ударом для правительственных сил стал вывод боевиков "Хезболлы" после эскалации в Ливане и гибель командира иранского Корпуса стражей исламской революции в Алеппо.

Кроме того, повстанцы активно используют опыт войны в Украине. Они массово применяют разведывательные дроны и беспилотники-камикадзе. Армия Асада оказалась не готова к такой тактике — военные не имеют средств радиоэлектронной борьбы. Вместо этого солдаты пытаются сбить БПЛА, стреляя по ним из автоматов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в наступлении сирийских повстанцев на Алеппо заметили "украинский след". Однако официально о таких связях не сообщалось.