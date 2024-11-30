"Майдан" в Грузии набирает обороты несмотря на жесткое подавление: что сейчас происходит в Тбилиси (фото и видео)

Люди не собираются сдаваться

Протесты в Грузии не утихают, несмотря на жестокое подавление силовиками. В ночь на 30 ноября сторонники евроинтеграции снова вышли на площадь перед парламентом, против них задействовали водометы и слезоточивый газ, между правоохранителями и демонстрантами происходили физические столкновения.

Однако люди не собираются никуда уходить, они строят баррикады на проспекте Руставели и соседних улицах, жгут костры, пишет "Эхо Кавказа". По всему периметру проспекта распыляется слезоточивый газ, силовики пытаются вытеснить протестующих водометами. По словам демонстрантов, предположительно, вместе с водой распыляют неизвестное химическое вещество. Протестующие запускают в сторону сотрудников спецназа петарды и взрывпакеты.

Фото: Tbilisi life

Известно уже о 60 задержанных в Тбилиси во время митинга 30 ноября, сообщила юрист Нона Курдованидзе. Позже в МВД Грузии заявили о более сотни человек, которые были забраны правоохранителями. Днем ранее на стихийном протесте были задержаны 43 человека.

Силовики действуют очень жестоко. Они преследуют людей и избивают их, набрасываясь по нескольку людей на одного.

Напомним, протесты вспыхнули с новой силой после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это "конституционным переворотом". Она назвала себя единственным законным представителем власти в Грузии и призвала граждан противостоять решению "Грузинской мечты".

Как сообщал "Телеграф", Украина поддержала протесты оппозиции в Грузии и осудила их силовой разгон. В заявлении МИД Украины отмечается, что сложившаяся ситуация — следствие многочисленных нарушений на выборах 26 октября.