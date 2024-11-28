В Румынии отменили результаты выборов президента, но нового голосования не будет

Речь идет о 9 миллионах бюллетенях

Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре выборов президента.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Данное решение было принято после жалобы кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который выбыл из избирательной гонки. Он обвинил центральную избирательную комиссию страны в фальсификации по голосам кандидата Елены Ласкони.

В то же время суд отклонил жалобу кандидата Себастьяном Попеску относительно мошенничества, которое якобы было совершено кандидатом Келином Джорджеску.

Согласно румынского законодательства, в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проведут во второе воскресенье после даты аннулирования решения.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала окончательные данные после подсчета всех бюллетеней. Лидером голосования неожиданно стал Калин Джорджеску, получивший 22,94% поддержки избирателей. Он критикует Европейский Союз и НАТО, обвиняет страны Запада в провоцировании войны в Украине и положительно отзывается Владимиром Путиным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что произошло на выборах президента Румынии и почему это важно для Украины.