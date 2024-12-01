В Грузии четвертый день идут протесты: силовиков начали "угощать" "коктейлями Молотова"

Впервые за четыре дня протестов в силовиков полетело нечто иное, чем пиротехника или камни

Демонстранты в Грузии 1 декабря вечером во время четвертого дня протестов впервые применили против силовиков "коктейли Молотова". Это произошло на одной из улиц возле здания грузинского парламента, окруженного силовиками пророссийского правительства страны.

Видео применения "коктейлей Молотова" опубликовали провластные каналы и мониторинг. Утверждается, что протестующие применяют горючую смесь против полиции на улице Чинчадзе, которая прилегает к парламенту и уже несколько дней является одним из мест сильнейших стычек между демонстрантами и спецназом.

Центром протеста остаются проспект Руставели, где построены баррикады, а также площадь перед парламентом, где протестующие обстреливают полицию пиротехникой. В ответ спецназ атакует демонстрантов слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и применяет водометы. Температура на улице близится к нулю.

Кроме того, оппозиционные каналы сообщили о сосредоточении сил спецназа на площади Свободы. Силовики ожидают приказа для жесткой зачистки проспекта Руставели.

Напомним, что полиция и спецназ в ночь на 29 ноября жестоко разогнали протесты против прекращения европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом. В ходе зачистки пострадали десятки демонстрантов, журналистов и несколько силовиков. Однако этот разгон не остановил людей: 30 ноября они снова собрались под парламентом.

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом. В ответ некоторые протестующие применили против полиции фейерверки.

В Тбилиси начались протесты еще в конце октября, когда состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: во время выборов фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление на нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.