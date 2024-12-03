"Це може статися": Пентагон поки що "не бачить" військових КНДР у боях проти України

У багатьох випадках групи військових КНДР були інтегровані у російські фронтові підрозділи, тому вони могли воювати з Україною

Пентагон вчергове заявив, що нібито поки що "не може підтвердити" активну участь військових Північної Кореї у безпосередніх бойових діях проти України. Проте там, хоч і вчергове "осліпли", не виключають, що залучення солдатів з КНДР до боїв може відбутися у майбутньому.

Про це заявив 2 грудня спікер Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу. Він підтвердив, що наразі Пентагон не може незалежно підтвердити інформацію про участь солдатів КНДР у боях проти ЗСУ.

"Наразі ми не бачили, щоб КНДР брала участь у наступальних бойових операціях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це може статися дуже ймовірно… і ми знаємо про повідомлення щодо загибелі солдатів КНДР в результаті українських ударів по російських об’єктах", – сказав він.

При цьому Райдер визнав, що у багатьох випадках групи військових КНДР були інтегровані у російські фронтові підрозділи, а інформація про перші втрати серед солдатів Кім Чен Ина вже є у наявності. Проте назвати конкретні цифри втрат КНДР та підтвердити їх Пентагон зараз не здатний.

Нагадаємо, що військовослужбовці армії Корейської Народно-Демократичної Республіки вже беруть участь у війні Росії проти України, але їх використовують не лише у бойових зіткненнях із ЗСУ. Вони воюють під виглядом корінного населення з Далекого Сходу і мають відповідні підроблені документи. Серед військових Північної Кореї також уже зафіксовані втрати.

Як повідомляв "Телеграф", генерал армії Північної Кореї отримав поранення під час атаки ракетами Storm Shadow Курської області 20 листопада. Хоча його ім'я не називається, за даними американських ЗМІ йдеться про перший підтверджений випадок поранення високопоставленого армійського чину збройних сил КНДР на прикордонній з Україною російській території.