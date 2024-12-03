Таки утечка из лаборатории? В США сказали, почему COVID-19 появился неслучайно

По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились

Конгрессмены Соединенных Штатов Америки по итогам двухлетнего расследования заявляют, что коронавирус, от которого умерло большое количество людей, с наибольшей вероятностью был искусственно выведен и имеет лабораторное происхождение. А его распространение случилось в результате утечки.

Об этом говорится в опубликованном докладе американских законодателей. Там отмечают, что лаборатория работала с недостаточными уровнями биологической безопасности.

"Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань", — говорится в документе.

COVID-19, скорее всего, появился в лаборатории в Ухане, Китай. Пять существенных аргументов в пользу теории "лабораторной утечки" включают в себя:

Вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе. Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного внедрения в человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько событий перетекания. В Ухане находится ведущая в Китае лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет опыт проведения исследований по приобретению функций при ненадлежащем уровне биологической безопасности. Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен в мире. По всем меркам науки, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже всплыли.

Также конгрессмены указали на наличие в Ухане ведущей исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS, которая, согласно утверждению законодателей, имеет историю исследований при "неадекватных уровнях биологической безопасности".

"Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на коронавирус, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как Covid-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", — подытожили в докладе.

В среду, 4 декабря 2024 года, в 10:30 утра, Избранный подкомитет проведет разметку окончательного отчета и официально представит отчет в протокол Конгресса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2024 года в Украине были обнаружены первые пять случаев нового субварианта COVID-19 — FLiRT.