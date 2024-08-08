Опасный FLiRT: сколько людей уже заболели новым штаммом коронавируса и кто в зоне риска

В настоящее время по территории Украины циркулирует 10 штаммов вируса

В Украине обнаружены первые пять случаев нового субварианта COVID-19 — FLiRT. Напомним, упоминания о новом штамме в нашей стране начали появляться в июле, а в начале августа был зафиксирован первый летальный случай из-за инфицирования новым субвариантом.

О новом случае заболевания сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, сейчас по территории Украины циркулирует 10 штаммов вируса SARS-CoV-2 — это разные субварианты штамма Omicron.

"За последние две недели в Украине зарегистрировано пять случаев субварианта коронавируса FLiRT. Три – в Киеве, один случай в Житомирской области и один летальный случай в Ивано-Франковской области", – рассказал Кузин.

Новый субвариант FLiRT был впервые обнаружен в мире в марте 2024 года. Он характеризуется более быстрым распространением и способностью уклоняться от иммунного ответа, что может привести к повторному заболеванию COVID-19.

По словам главного санитарного врача, симптомы заболевания FLiRT не слишком отличаются от предыдущих штаммов.

"По клинической картине пока нет информации, что он протекает либо слишком опасно, либо вызывает тяжелые осложнения. По состоянию на сегодняшний день симптомы остаются такими же, единственной характеристикой в начале заболевания является значительное повышение температуры, которая тяжело сбивается. Но случаи чаще проходят без пневмонии", – сказал Кузин.

В зоне риска по-прежнему пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, а также больные артериальной гипертензией, раком и диабетом; лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей; люди, которые имели прямые контакты с больными COVID-19 и, собственно, медицинские работники.

Кузин заверил, что в настоящее время нет оснований для внедрения дополнительных противоэпидемических мер, поскольку в других странах, где уже наблюдалось распространение FLiRT, повышение уровня заболеваемости не привело к введению карантинных ограничений.

В то же время, по словам врача, вакцинация против COVID-19 остается эффективной против всех штаммов Omicron, включая новый субвариант FLiRT.

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