Воровал технологии: в Нидерландах задержали российского инженера по подозрению в шпионаже

За почти 10 лет шпионской деятельности подозреваемый передал России документацию на огромные суммы.

В Нидерландах правоохранительные органы задержали 43-летнего российского инженера, который работал на нескольких важных предприятиях в стране. Он подозревается в том, что он много лет воровал и передавал в Россию коммерческие секреты двух ведущих компаний по изготовлению чипов – ASML и Mapper Lithography.

Об этом сообщил нидерландский телеканал NOS. Имя задержанного не разглашается, известно, что ему 43 года и у него российское гражданство.

Отмечается, что российский инженер работал в Нидерландах с 2015 года. Сначала он работал в стартапе Mapper Lithography, который занимался разработкой технологий для создания полупроводников. После того, как компания обанкротилась в 2018 году, он перешел на работу в ASML, которая выкупила Mapper.

За почти 10 лет шпионской деятельности подозреваемый передал России документацию на огромные суммы. В частности, Россия получила инструкции по производству микрочипов, которые могли использовать для развития российской микрочиповой промышленности. За свою работу инженер получал десятки тысяч евро за каждый "заказ", выполнявшийся в интересах России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше окружной суд Люблина приговорил гражданина Украины к почти трем годам заключения за шпионаж. Он якобы подстрекал поляков работать в РФ. Суд постановил, что эти действия "могли нанести вред Республике Польша".

В Украине, как сообщал "Телеграф", в начале ноября СБУ задержала экс-депутата-регионала, работавшего ФСБ РФ и наводившего российские удары на Сумщину. Им оказался 48-летний эксдепутат Шосткинского горсовета от запретной Партии регионов.