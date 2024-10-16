Подстрекал поляков работать на Россию: в Польше осудили украинца за шпионаж

Суд оценил, что эти действия "могли нанести вред Республике Польша"

В Польше окружной суд Люблина приговорил гражданина Украины к почти трем годам заключения. Его подозревали за "подстрекательство к шпионажу" в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает Wprost. По информации Агентства внутренней безопасности Польши, 26-летний украинец, которого называют Оскар Д., задержали в Польше 9 марта 2024 года. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к шпионажу и направлении уголовных угроз в адрес гражданина Польши.

Его обвинили в том, что он подстрекал жителя Люблинского воеводства действовать в пользу "иностранной разведки" и убедил его прислать фотографии направлявшейся в Украину военной техники. В обмен на это украинец предлагал вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

Суд Люблина оценил, что эти действия "могли нанести ущерб Республике Польша", сообщили в польском Агентстве внутренней безопасности. Приговор Оскару Д. вынесли 27 сентября, его приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в немецком городе украли мемориальную мостовую с именами жертв Холокоста.