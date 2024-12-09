Крав технології: у Нідерландах затримали російського інженера за підозрою у шпигунстві

За майже 10 років шпигунської діяльності підозрюваний передав до Росії документацію на величезні суми

У Нідерландах правоохоронні органи затримали 43-річного російського інженера, який працював на кількох важливих підприємствах в країні. Його підозрюють в тому, що він багато років крав та передавав до Росії комерційні секрети двох провідних компаній з виготовлення чипів – ASML та Mapper Lithography.

Про це повідомив нідерландський телеканал NOS. Ім'я затриманого не розголошується, відомо, що йому 43 роки та він має російське громадянство.

Зазначається, що російський інженер працював у Нідерландах з 2015 року. Спершу він працював у стартапі Mapper Lithography, який займався розробкою технологій для створення напівпровідників. Після того, як компанія збанкрутувала у 2018 році, він перейшов на роботу до ASML, яка викупила Mapper.

За майже 10 років шпигунської діяльності підозрюваний передав до Росії документацію на величезні суми. Зокрема, Росія отримала інструкції для виробництва мікрочіпів, які могли використати для розвитку російської мікрочіпової промисловості. За свою роботу інженер отримував десятки тисяч євро за кожне "замовлення", яке виконувалося в інтересах Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі окружний суд Любліна засудив громадянина України до майже трьох років ув’язнення за шпигунство. Він нібито підбурював поляків працювати на РФ. Суд ухвалив, що ці дії "могли завдати шкоди Республіці Польща".

В Україні, як повідомляв "Телеграф", на початку листопада СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював ФСБ РФ та наводив російські удари на Сумщину. Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів.