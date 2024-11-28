Теневые нефтедоллары для Путина. Как США, Британии и ЕС лишить Россию денег на войну

Почему РФ удается обходить международные санкции и зарабатывать на нефти

Санкции против российского "теневого флота" – это очередной шаг в усилении международного давления на Москву, направленный на ограничение ее ключевых доходов от экспорта нефти. Великобритания, один из ключевых игроков в глобальной борьбе с обходом санкций, ввела новые ограничения, направленные против судов, используемых Россией для перевозки энергоресурсов в обход ценового лимита.

"Теневой флот" — это не только экономическая лазейка для агрессора, но и угроза глобальной морской безопасности, ведь такие суда часто действуют вне международного права, используя фальшивые регистрации или скрытую деятельность. Новые санкции Великобритании обещают усложнить эти схемы, подрывая способность России финансировать войну за счет нефтедолларов.

Что такое "теневой флот" и почему он важен для России?

"Теневой флот" — это сеть судов, работающих вне международных правил для транспортировки нефти и других ресурсов, пытаясь избежать санкционного контроля. Оценки количества таких судов – от 400 до 800.

Этот флот часто состоит из старых танкеров, которые используют фальшивые документы, выключают транспондеры, изменяют регистрацию или ходят под флагами стран, не участвующих в санкционных ограничениях. Для России этот инструмент стал ключевым в сохранении доходов от экспорта нефти после введения жестких международных санкций.

После введения потолка цен на российскую нефть и запрета на страхование танкеров с санкционным грузом "теневой флот" стал основой для транспортировки российских энергоресурсов в такие страны, как Китай, Индия или Турция.

Такие операции не только усложняют контроль за исполнением санкций, но и создают дополнительные риски: от экологических катастроф из-за эксплуатации опасных судов до усиления финансовой поддержки войны Кремля.

Эта схема позволяет Москве поддерживать экспорт, однако новые санкции направлены на разрушение логистических цепей теневого флота, что может существенно снизить объемы российского нефтяного экспорта.

Понятие "теневого флота" значительно преувеличено медиа, но поскольку выражение устойчиво, то приходится его использовать. Все суда, которые транспортируют нефть, отлично отслеживаются, ведь международное морское право требует наличия включенных транспондеров AIS для прохождения важных морских проливов. "Теневой" — не "невидимый", а "зарегистрированный под не под российским, а под удобным флагом; флот, который Россия использует через подставные компании".

Так что проблема не в "невидимости" этих танкеров, а в отсутствии решительных действий для их блокировки.

Расширение теневого флота: масштабы и маршруты обхода санкций

Россия значительно расширила свой "теневой флот" для транспортировки нефти, обходя международные санкции. По данным Киевской школы экономики (KSE), в июне 2024 года объемы российской нефти, транспортируемые такими танкерами, выросли до 4,1 млн баррелей в день по сравнению с 2,4 млн баррелей в июне 2023 года.

Россия инвестировала около $10 миллиардов в создание этой флотилии, что позволяет ей обходить западные санкции и продолжать экспорт нефти.

Основные маршруты транспортировки нефти включают в себя порты Балтийского моря, откуда отправляется около 60% российской сырой нефти, что составляет примерно 10—12 миллионов тонн в месяц. Еще 20% экспортируется через порты Черного моря, а остальные 20% — из портов Дальнего Востока и Севера.

Для обхода санкций Россия активно использует "теневые перевалки" (с борта на борт в открытом море, STS) в нейтральных водах. Такие операции часто проводятся у берегов Малайзии, Омана, Марокко и даже в Эгейском море. В мае 2024 года власти Греции начали мешать таким перевалкам путем развертывания военно-морских учений у своих берегов, что привело к уменьшению количества STS-операций в регионе.

Однако, несмотря на эти усилия, "теневой флот" продолжает находить новые маршруты и методы обхода санкций, что позволяет России сохранять значительные доходы от экспорта нефти и финансировать военные действия.

Британские санкции – цели и механизмы внедрения

Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет адресных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, направленный на усиление давления на экономику России и сужение ее способности обходить международные ограничения. Новые санкции относятся к 18 российским нефтяным танкерам и четырем танкерам для сжиженного природного газа, что увеличивает общее количество заблокированных танкеров до 43.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отметил: "Мы наносим удар по самому центру российских энергетических доходов, финансирующих войну Путина… Мы продолжаем нашу личную миссию по прекращению всего спектра вредной деятельности России".

Санкции предусматривают запрещение доступа указанных судов в британские порты и использование ключевых морских услуг страны. Этот шаг направлен на борьбу с попытками "теневого флота" обходить санкции и является реакцией на угрозы безопасности и экологические риски, связанные с нарушением стандартов эксплуатации судов.

Великобритания действует в тесной координации с партнерами, в том числе США, Канадой, ЕС и европейскими странами, в совместной работе по преодолению рисков, связанных с "теневым флотом".

Эксперты отмечают, что эти санкции могут существенно усложнить логистику экспорта российской нефти, поскольку без доступа к страхованию и портовым услугам большинство портов мира отказываются обслуживать танкеры. Это может привести к снижению объемов российского нефтяного экспорта и усилению экономического давления на Москву.

ЕС обсуждает новые санкции: танкеры, китайские компании и поддержка Украины

Европейский Союз продолжает работу над усилением давления на Россию из-за ее агрессии против Украины. В среду, 27 ноября, прошло обсуждение 15-го пакета санкций, который, среди прочего, затронет российские танкеры и китайские фирмы, поставляющие Москве компоненты для беспилотников.

Этот пакет включает 29 компаний и 54 физических лица, которые могут попасть под запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов. Этот шаг является важным сигналом, что даже в сложных условиях внутри блока работа над санкциями продолжается, а готовность поддерживать Украину остается высокой.

Особенно интересно решение по танкерам: добавление 48 судов, транспортирующих российскую нефть, направлено на уменьшение доходов России. Ведь "ценовой потолок" G7, хоть и действенный, постепенно теряет эффективность, и эти инициативы призваны его усилить.

Интересно, что более существенные санкции ожидаются уже в начале следующего года, когда Польша возглавит ротационное президентство ЕС.

Давление на финансовые структуры, которые помогают обходить санкции, также должно быть усилено. Ведь экономическая изоляция России – ключ к сокращению ее ресурсов для войны.

Почему же санкции против "теневого флота" недостаточно эффективны и как это изменить?

Санкции Великобритании против российского "теневого флота" — это важный, но в основном символический шаг. Ведь запрет на заход в британские порты или доступ к страхованию от местных компаний звучит строго, но не влияет на реальные объемы экспорта российской нефти.

Ведь эти танкеры и так не заходят в эти порты, а страхуются в компаниях России, Китая или Индии, которые не поддерживают санкции. Несмотря на санкции, около 100 танкеров ежемесячно продолжают перевозить российскую нефть с Балтийского моря.

Санкции против "теневого флота" демонстрируют ограниченный эффект, и это лишь подчеркивает масштаб проблемы. Россия умело обходит установленные ограничения благодаря сети пунктов перевалки нефти в нейтральных водах, альтернативному страхованию и поддержке стран, не присоединившихся к санкционному режиму. Проблема не только в количестве танкеров, перевозящих нефть, но и в отсутствии глобального подхода к ее решению.

Дело в том, что санкции фактически не затрагивают танкеры, работающие в коридоре между российскими портами и странами-покупателями, такими как Китай и Индия, не поддерживающие санкционный режим.

В регионе Малайзии только за девять месяцев 2024 года перегружено 350 миллионов баррелей нефти на сумму $20 млрд . Это свидетельствует о том, что существующие санкционные механизмы не охватывают все ключевые аспекты. Проблема остается глобальной. "Теневой" танкерный флот перемещается в другие зоны, что делает его контроль еще сложнее.

Так что борьба с "теневым флотом" требует новых подходов. Одним из таких может стать блокировка критических морских узлов, таких как проливы в Балтийском или Черном морях, через которые проходит большинство российского нефтяного экспорта.

Среди действенных мер – ограничения для танкеров в Балтийском море и проливах, контролируемых странами НАТО. Например, можно запретить проход судов из "списка опасных" из-за проблем с техническим состоянием. Это создаст дополнительные затраты для России и сделает экспорт менее выгодным.

Кроме того, странам Запада следует использовать рыночные рычаги. Блокирование для санкционных танкеров доступа к услугам в ключевых портовых центрах, даже в нейтральных странах, или введение дополнительных расходов на транспортировку нефти могли бы усложнить логистику.

Также нужно внедрять инновационные подходы, такие как автоматизированные системы мониторинга STS-операций и создание глобального реестра танкеров, задействованных в перевозке российской нефти.

Это не только сделает российский экспорт более дорогим, но и замедлит потоки, нанося удар по доходам Кремля.

Реальность требует выхода за рамки стандартных решений. Санкционная политика обязана учесть военное положение и пересмотреть устоявшиеся нормы интернационального морского права. Блокирование критических проливов для танкеров "теневого флота" является лишь частью этого процесса.

Ключевым остается вопрос координации со странами-импортерами. Индия, Китай, Турция и другие покупатели российской нефти должны испытывать экономическое давление через вторичные санкции, что побуждало бы к ограничению сотрудничества с Россией.

Российская нефтяная отрасль – не только экономический, но и геополитический ресурс Кремля. Уничтожение ее экспертной системы — стратегическая необходимость глобальной безопасности. Лишь решительные действия, направленные на полный демонтаж "теневого флота" и отстранение его от глобального рынка, могут стать основой для остановки финансирования агрессии.