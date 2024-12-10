Обещал стране "шоковую терапию". Сменил ли Аргентину за год Хавьер Милей

Несмотря на протесты населения из-за сложных реформ, Милей говорит об успехах

Год назад, 10 декабря 2023, Хавьер Милей возглавил Аргентину, пообещав провести "шоковую терапию" для экономики страны. На тот момент государство находилось в глубочайшем финансовом кризисе.

Новый президент заявил о планах резко сократить государственные расходы, снизить налоги и убрать государственное регулирование в экономике. Каких результатов он достиг за это время, рассказывает "Радикальная".

За 12 месяцев президентства Милею удалось существенно улучшить экономические показатели страны. Месячный уровень инфляции снизился с 25,5 до 2,7%. Численность населения, живущего за чертой бедности, уменьшилась с 54,9% до 41,7%.

Значительные успехи достигнуты в финансовой сфере. Дефицит бюджета, который в начале каденции составлял 2,7%, сменился профицитом 1,7%. Стране удалось избежать угрозы дефолта.

Экономические реформы оказали положительное влияние на валютный рынок. Прекратил существование "черный рынок" обмена валют, а курс больше не контролируется искусственно. Население активно открывает долларовые депозиты, растут валютные сбережения граждан. Реальная заработная плата начала расти.

Отказ от государственного регулирования валютного рынка способствовал притоку инвестиций в страну.

Несмотря на протесты населения из-за сложных реформ, Милей говорит об успехах своей "шоковой терапии". Президент обещает, что инфляция в этом году составит 18% вместо 237%, которые были в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Аргентины мощно выступил в Давосе. Его речь обсуждали почти все издания мира.