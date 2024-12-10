Обіцяв країні "шокову терапію". Чи змінив Аргентину за рік Хав'єр Мілей

Попри протести населення через складні реформи, Мілей говорить про успіхи

Рік тому, 10 грудня 2023 року, Хав'єр Мілей очолив Аргентину, пообіцявши провести "шокову терапію" для економіки країни. На той момент держава перебувала у глибокій фінансовій кризі.

Новий президент заявив про плани різко скоротити державні витрати, зменшити податки та прибрати державне регулювання в економіці. Яких результатів він досяг за цей час, розповідає "Радикальна".

За 12 місяців президентства Мілею вдалося суттєво покращити економічні показники країни. Місячний рівень інфляції знизився з 25,5% до 2,7%. Кількість населення, що живе за межею бідності, зменшилася з 54,9% до 41,7%.

Значних успіхів досягнуто у фінансовій сфері. Дефіцит бюджету, який на початку каденції становив 2,7%, змінився профіцитом у 1,7%. Країні вдалося уникнути загрози дефолту.

Економічні реформи позитивно вплинули на валютний ринок. Припинив існування "чорний ринок" обміну валют, а курс більше не контролюється штучно. Населення активно відкриває доларові депозити, зростають валютні заощадження громадян. Реальна заробітна плата почала зростати.

Відмова від державного регулювання валютного ринку сприяла притоку інвестицій до країни.

Попри протести населення через складні реформи, Мілей говорить про успіхи своєї "шокової терапії". Президент обіцяє, що цьогорічна інфляція становитиме 18% замість 237%, які були у 2023 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Аргентини потужно виступив у Давосі. Його промову обговорювали майже всі видання світу.