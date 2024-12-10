Сколько США продержатся в войне с Китаем — The Telegraph

Американская оборонно-промышленная база не имеет ресурсов

Если Китай нападет на Тайвань, у США через месяц закончатся крылатые ракеты большой дальности. Между тем, собственные запасы противокорабельных ракет средней дальности Тайваня будут израсходованы в течение недели боев.

К такому выводу пришли в специальном комитете Палаты представителей США по Китаю, пишет The Telegraph. Они провели моделирование соответствующей военной игры.

Издание отмечает, что такие выводы вызывают тревогу среди американских законодателей. Они обеспокоены тем, что американская оборонная промышленность недостаточно готова к защите Тайваня, если Пекин выполнит свои угрозы насчет вторжения.

"Мы узнали, что во время длительной войны наша оборонно-промышленная база не имеет ресурсов, необходимых для победы в этой войне. Она растянута разными региональными конфликтами по всему миру. Нам нужно убедиться, что мы укрепляем нашу оборонно-промышленную базу, чтобы мы могли выиграть войну, если это будет необходимо", — сказал глава "китайского" комитета Джон Муленаар.

Военные эксперты США прогнозируют, что 2027 год станет годом, когда Китай будет полностью оснащён для военного вторжения на Тайвань. В то время как военно-промышленная база Китая продолжает быстро расширяться, было обнаружено, что "военная и оборонно-промышленная база США [испытывает] стресс" из-за вмешательства в глобальные конфликты, включая потрясения на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Симуляция, организованная Центром стратегических и международных исследований в конце ноября, производилась более 25 раз. Она неоднократно показывала, что у Соединенных Штатов "недостаточные запасы критически важных боеприпасов для длительной войны".

США имеют лишь 440 ракет большой дальности, которые исчерпались бы в течение недели, если бы началась война. В отчете отмечено, что при текущих условиях производство ключевых боеприпасов, необходимых для конкуренции с Китаем, включая ракеты "Томагавк", крылатые ракеты и боеприпасы "земля-воздух", займет примерно два года.

По оценкам экспертов, война с Китаем будет иметь разрушительные последствия для флота США. Он потеряет 10-20 военных кораблей, два авианосца и 200-400 военных самолетов.

В то же время сообщается, что Китай вложил значительные средства в военно-морскую, сухопутную и воздушную компоненты вооруженных сил. Пекин имеет особое преимущество в военно-морском производстве, где его мощности по строительству кораблей в 230 раз больше, чем в США.

Ожидается, что отношения между США и Китаем только ухудшатся, когда Дональд Трамп вернется в Белый дом 21 января. Избранный президент США пообещал ввести высокие пошлины на товары из Китая, на что Пекин ответил собственными контругрозами, в частности, ограничением поставок редкоземельных металлов.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с действующим президентом США Джозефом Байденом пообещал, что готов сотрудничать с администрацией избранного президента Штатов Дональда Трампа. Сотрудничество будет налажено как минимум относительно ключевых моментов – киберпреступности, торговли, проблем Тайваня, России и войны в Украине.