Скільки США протримаються у війні з Китаєм - The Telegraph

Американська оборонно-промислова база не має ресурсів

Якщо Китай нападе на Тайвань, у США через місяць закінчаться крилаті ракети великої дальності. Тим часом власні запаси протикорабельних ракет середньої дальності Тайваню будуть витрачені протягом тижня боїв.

Такого висновку дійшли у спеціальному комітеті Палати представників США з питань Китаю, пише The Telegraph. Вони провели моделювання відповідної військової гри.

Видання зазначає, що такі висновки викликають тривогу серед американських законодавців. Вони стурбовані тим, що американська оборонна промисловість недостатньо готова для захисту Тайваню, якщо Пекін виконає свої погрози щодо вторгнення.

"Ми дізналися, що під час тривалої війни наша оборонно-промислова база не має ресурсів, необхідних для перемоги у цій війні. Вона розтягнута різними регіональними конфліктами по всьому світу. Нам потрібно переконатися, що ми зміцнюємо нашу оборонно-промислову базу, щоб ми могли виграти війну, якщо це буде необхідно", — сказав голова "китайського" комітету Джон Муленаар.

Військові експерти США прогнозують, що 2027 рік стане роком, коли Китай буде повністю оснащений для військового вторгнення на Тайвань. У той час як військово-промислова база Китаю продовжує швидко розширюватися, було виявлено, що "військова та оборонно-промислова база США [зазнає] стресу" через втручання в глобальні конфлікти, включаючи потрясіння на Близькому Сході та війну в Україні.

Симуляція, організована Центром стратегічних і міжнародних досліджень наприкінці листопада, проводилася понад 25 разів. Вона неодноразово виявила, що Сполучені Штати мають "недостатні запаси критично важливих боєприпасів для тривалої війни".

США мають лише 440 ракет великої дальності, які вичерпалися б протягом тижня, якби почалася війна. У звіті зазначено, що за поточних умов виробництво ключових боєприпасів, необхідних для конкуренції з Китаєм, включно з ракетами "Томагавк", крилатими ракетами та боєприпасами "земля-повітря", займе приблизно два роки.

За оцінками експертів, війна з Китаєм матиме руйнівні наслідки для флоту США. Він втратить 10-20 військових кораблів, два авіаносці та 200-400 військових літаків.

Водночас повідомляється, що Китай вклав значні кошти у військово-морську, сухопутну та повітряну компоненти збройних сил. Пекін має особливу перевагу у військово-морському виробництві, де його потужності з будівництва кораблів у 230 разів більші, ніж у США.

Очікується, що відносини між США та Китаєм тільки погіршаться, коли Дональд Трамп повернеться до Білого дому 21 січня. Обраний президент США пообіцяв запровадити високі мита на товари з Китаю, на що Пекін відповів власними контрпогрозами, зокрема обмеженням поставок рідкоземельних металів.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з чинним президентом США Джозефом Байденом пообіцяв, що готовий співпрацювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа. Співпрацю буде налагоджено як мінімум, щодо ключових моментів – кіберзлочинності, торгівлі, проблем Тайваню, Росії та війни в Україні.