Байден и Си Цзиньпин побеседовали: лидер Китая пообещал работать с администрацией Трампа

Оба лидера государств встретились в столице Перу, городе Лима

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с действующим президентом США Джозефом Байденом пообещал, что готов сотрудничать с администрацией избранного президента Штатов Дональда Трампа. Сотрудничество будет налажено как минимум относительно ключевых моментов – киберпреступности, торговли, проблем Тайваня, России и войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что оба лидера государств встретились в столице Перу, городе Лима, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Цель Китая по поводу стабильных, здоровых и устойчивых отношений между Китаем и США остается неизменной… Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий", – заявил лидер Китая.

Стоит напомнить, что в среду, 13 ноября, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу уехал с визитом в Китай. Журналист и народный депутат Украины 8 созыва Вадим Денисенко назвал вероятные причины этого визита.

Ранее "Телеграф" писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен дал два важных обещания по поводу войны в Украине. По его словам, северокорейские силы вовлечены в войну в Украине и уже буквально в бою, поэтому он требует твердого ответа для России и обещает, что страна-агрессор ее получит.