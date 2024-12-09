"Не оставили в сложных обстоятельствах". У Путина официально признались, что приютили Асада

Захарова даже прибегла к "борьбе" с фейками

В России признали, что Башар Асада жив и его не бросило государство-агрессор, как в свое время приютили Виктора Януковича. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заинтересовалась намерениями агентства Reuters опровергнуть ранее опубликованную информацию о предполагаемой смерти президента Сирии Башара Асада. Захарова осудила публикацию, назвав ее примером распространения фейковых новостей.

Об этом Захарова написала на своей странице в Телеграмме. Она заявила, что Запад распространил фейк.

"Интересно, агентство Reuters, которое сообщило о "хайли-лайкле" смерти Асада, самое себя опровергнет? Но ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так упорно якобы борется", — написала она.

Также постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не бросила ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада в сложных обстоятельствах.

Ранее агентство Reuters написало, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Приблизительно в то же время, когда появились сообщения о захвате Дамаска повстанцами, в воздух поднялся самолет авиакомпании Syrian Air, после чего скрылся с радаров.

Асаду все же удалось покинуть страну. Он прибыл в Москву. После этого сеть взорвалась мемами и шутками по поводу побега сирийского вождя — вы можете их просмотреть в материале "Телеграф".

Также "Телеграф" рассказывал, что на самом деле произошло с Асадом после бегства из Сирии. Подробности рассказала украинская разведка.