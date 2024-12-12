В Грузии вторую неделю продолжаются протесты: к митингующим присоединились госслужащие (видео)

87 депутатов парламента, легитимность которого не признают президент и оппозиция, поддержали законопроект "О внесении изменений в закон о государственной службе"

Акция протеста у парламента Грузии непрерывно длится уже 14 дней. Люди, работающие в госсекторе, присоединились к акции у здания парламента Грузии.

Тем самым они выражают свою позицию по поводу текущих событий в стране и протестуют против сложившейся ситуации в публичном секторе. Об этом сообщает "ИнтерпрессНьюс".

"Есть две причины для нашего собрания: одна — это текущий процесс, который происходит в стране, отказ от заявки на членство до 2028 года. Во-вторых, отклик на формы запугивания. Мы — люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста — донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", — заявил сотрудник мэрии Гига Сопромадзе.

87 депутатов парламента, легитимность которого не признают президент и оппозиция, поддержали законопроект "О внесении изменений в закон о государственной службе".

Основная цель изменений — упростить процесс реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по какой-либо причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы или, по крайней мере, столкнулся при этом с чрезвычайными трудностями. Обращение в суд лица, уволенного в результате реорганизации, не будет приостанавливать действие решения.

Эксперты считают, что этими изменениями "Грузинская мечта" наоборот ослабит права госслужащих и будет использовать законы в качестве карательного инструмента, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года.

Протесты в Грузии – что известно

На прошедших в конце октября парламентских выборах в Грузии первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она, согласно официальным результатам, набрала гораздо больше голосов, чем оппозиционные партии. Но международные наблюдатели зафиксировали, что на выборах произошел ряд нарушений.

В связи с этим в Грузии начались массовые протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить всех политзаключенных.

Грузинские власти практически ежедневно используют полицию для разгона протестов. В Украине ввела санкции против властей Грузии на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада также вводить ограничения.

Ранее "Телеграф" показал эксклюзивные кадры из протестов Грузии, которые обострились после заявления правительства о намерении прекратить переговоры с ЕС по членству.