Израиль заявил об уничтожении военного флота Сирии (фото, видео)

ЦАХАЛ нанес уже сотни ударов по военным объектам в стране

Израиль полностью уничтожил военно-морской флот Сирии. Это было сделано в рамках операции по ликвидации стратегических угроз.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита на военно-морскую базу в Хайфе, пишет The Guardian. По его словам, удар был нанесен прошлой ночью.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни проводит операции в Сирии с целью нанесения ударов и уничтожения стратегического потенциала, который угрожает Государству Израиль. Прошлой ночью военно-морской флот провел операцию по уничтожению сирийского флота с большим успехом", — отметил Кац.

Министр обороны Израиля также сообщил о закреплении израильских войск в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами, которые находятся под контролем Израиля. Он дал приказ создать "стерильную оборонительную зону" на юге Сирии, где не будет постоянного израильского присутствия, чтобы избежать любых террористических угроз для Израиля.

Ранее издание Times of Israel со ссылкой на военные израильские источники сообщило, ракетные катера ВМС Израиля ударили по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия на побережье Средиземного моря. Отмечалось, что в результате ударов были уничтожены многочисленные корабли сирийского военного флота с ракетами класса "море-море" на борту.

Латакия на карте

В свою очередь Osint-аналитик Tendar сообщил, что прошлой ночью израильские ВВС уничтожили несколько кораблей сирийского флота, пришвартованных в Латакии. По его информации, это могли быть старые ракетные катера класса OSA-2.

Что известно об операции Израиля в Сирии

Напомним, 8 декабря, танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это произошло на фоне падения режима президента Сирии Башара аль-Асада и взятия Дамаска повстанцами. ЦАХАЛ заявил, что разместил силы в буферной зоне, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля. Израильские военные готовятся дать отпор возможным угрозам со стороны сирийских повстанцев. В ЦАХАЛе подчеркнули, что Израиль не вмешивается во внутренние события в Сирии.

Голанские высоты – территория, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В 1974 г. на фоне постоянных боевых столкновений сторон в районе высот между странами было подписано соглашение, предусматривающее создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и пребывания там миротворцев ООН.