Для Путина плохо: чего ждать после свержения Асада в Сирии

Международник оценил последние события на Ближнем Востоке

Мир продолжает смаковать стремительное падение режима Башара Асада в Сирии, получившего репутацию одного из самых жестоких диктаторов. Ведь каждый день появляются интересные подробности: бегство диктатора в Москву, освобождение заключенных из застенков и объявление вознаграждения за офицеров, причастных к военным преступлениям против гражданского населения.

События на Ближнем Востоке, несмотря на географическую удаленность, имеют большое значение и для войны России против Украины. "Телеграф" расспросил об этом подробнее кандидата политических наук Максима Яли.

Почему это важно для Украины и плохо для Путина

Российский диктатор Владимир Путин годами поддерживал режим диктатора Башара Асада военной помощью, оружием и живой силой. Поражение его союзника будет иметь огромные последствия и речь не только об потерянной репутации сильного игрока в регионе.

"Важный для нас момент — переговорные позиции Владимира Путина понесли потери. Это имеет значение для Украины накануне возможного начала переговоров по окончании российско-украинской войны", — рассказывает Максим Яли.

Кроме того, вторым важным моментом является то, что уменьшится влияние России не только в Ближнем Востоке, но и в Африке. Ведь ее военные базы в Сирии являлись важными логистическими цепями проектирования силы и влияния в Африке.

Что будет дальше?

Сирия имеет стратегическое расположение и к 2011 году экспортировала нефть, производя около 380 тыс. баррелей черного золота в день. Но надежд на то, что разоренная диктатором страна быстро разбогатеет и сможет надеется на счастливое будущее, мало.

"Во-первых, хоть нефть там и есть, но и ее мало. Сирия никогда не была крупным экспортером нефти на мировом рынке", — рассказывает политолог.

Счастливое будущее Сирии пока под большим вопросом, ведь разные регионы страны контролируются разными идеологическими и даже этническими группировками. Эти силы воевали между собой и продолжают оставаться противниками.

"В частности, протурецкие группировки ведут боевые действия с сирийскими курдами. Слишком много интересов и влияний. Видим, что Израиль так же пытается использовать момент. Пока говорить, что наступит мир после свержения режима Башара Асада не следует. Тем более, что мы имеем наглядный пример, где так же привлечены разные этносы и Группировка, — это события, которые начались параллельно с Сирией во время арабской весны.

Что происходило в последние дни

В Сирии после 13-летней гражданской войны буквально за 11 дней потрясающее наступление положил конец режиму Асада. Наступление возглавляла Хаят Тахрир аш-Шам. Эксперты приписывают бывшему командиру Аль-Каиды Абу Мохаммеду аль-Джолани вербовку временной коалиции боевиков, чтобы положить конец тупику.

Повстанческие группы приблизились к столице Дамаска, захватывая пригород за пригородом. Дамаск пал в воскресенье, 8 декабря, тогда стало ясно, что режим также свергнут. Люди быстро начали демонтировать символы правления семьи Асадов, некоторые грабили его дом в центре города. Другие исследовали печально известные тюрьмы после того, как повстанцы освободили тысячи задержанных.

Детальнее о ситуации в Сирии, можно узнать в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" также писал, что Израиль массированно атаковал военные цели в Сирии. Уничтожены десятки вертолетов и истребителей.