Протести у Грузії тривають: до мітингувальників доєднались держслужбовці

87 депутатів парламенту, легітимність якого не визнають президент і опозиція, підтримали законопроєкт "Про внесення змін до закону про державну службу"

Акція протесту біля парламенту Грузії безперервно триває вже 14 днів. Люди, які працюють в держсекторі, приєдналися до акції біля будівлі парламенту Грузії.

Тим самим вони висловлюють свою позицію щодо поточних подій у країні та протестують проти наявної ситуації в публічному секторі. Про це повідомляє "ІнтерпрессНьюс".

"Є дві причини для наших зборів: одна — це поточний процес, який відбувається в країні, відмова від заявки на членство до 2028 року. По-друге, відгук на форми залякування. Ми — люди, зайняті на публічній службі, і мета нашого протесту — донести до громадськості, включно з тими, хто сьогодні представляє наших роботодавців, наш голос про те, що ми залишаємося вірними Конституції і суспільству, залишаємося прихильними європейському курсу. Водночас закликаємо їх припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких останнім часом було багато", — заявив співробітник мерії Гіга Сопромадзе.

87 депутатів парламенту, легітимність якого не визнають президент і опозиція, підтримали законопроєкт "Про внесення змін до закону про державну службу".

Основна мета змін — спростити процес реорганізації, щоб держслужбовець, звільнений з будь-якої причини, включно з політичною, не зміг повернутися в систему державної служби або принаймні зіткнувся при цьому з надзвичайними труднощами. Звернення до суду особи, звільненої внаслідок реорганізації, не призупинятиме дію рішення.

Експерти вважають, що цими змінами "Грузинська мрія" навпаки послабить права держслужбовців і буде використовувати закони як каральний інструмент, особливо після того, як під час проєвропейських виступів сотні держслужбовців підписали заяви з критикою рішення уряду відкласти євроінтеграцію до 2028 року.

Протести у Грузії — що відомо

На парламентських виборах у Грузії, що відбулися наприкінці жовтня, перше місце посіла проросійська партія "Грузинська мрія". Вона, згідно з офіційними результатами, набрала значно більше голосів, аніж опозиційні партії. Але міжнародні спостерігачі зафіксували, що на виборах відбулася низка порушень.

У зв'язку з цим у Грузії розпочалися масові протести. Протестувальники вимагають провести нові вибори, а також відпустити всіх політичних в'язнів.

Грузинська влада практично щодня використовує поліцію для розгону протестів. В Україні запровадила санкції проти влади Грузії минулого тижня. Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу також запроваджувати обмеження.

Раніше "Телеграф" показав ексклюзивні кадри з протестів Грузії, які загострилися після заяви уряду про намір припинити переговори з ЄС щодо членства.