Сі Цзіньпін визначився з відповіддю на запрошення на інавгурацію Трампа, - CBS

Запрошення Сі на інавгурацію Трампа, передане поза офіційними дипломатичними каналами, стало несподіванкою як для Пекіну, так і для союзників США

Глава Китаю Сі Цзіньпін проігнорує запрошення новообраного президента США Дональда Трампа на його інавгурацію. Захід відвідають посол Китаю в Штатах та його дружина, як це буває зазвичай.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела. До посла на інавгурації Трампа можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.

"Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", — додало видання.

Запрошення Сі на інавгурацію Трампа, передане поза офіційними дипломатичними каналами, стало несподіванкою як для Пекіну, так і для союзників США. Китайську сторону запрошення Трампа дуже здивувало.

Крім того, здивовані рішенням запросити Сі, враховуючи різні погляди на Китай серед членів команди Трампа, були також й західні дипломати. За словами чиновників, це може стати джерелом напруженості як усередині адміністрації новообраного президента, так і в геополітичних відносинах.

Варто зазначити, що за даними Державного департаменту США, з 1874 року жоден іноземний лідер не був присутнім на церемонії передачі влади новому американському президенту. Традиційно такі заходи відвідують посли та дипломати.

Як повідомляв "Телеграф", Сі Цзіньпін на зустрічі із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим заявив, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку ситуації в Україні". Глава Китаю додав, що не варто підливати олію у вогонь, оскільки це може спровокувати ескалацію, чого не можна допустити.