Укр

Си Цзиньпин на встрече с Медведевым высказался о разрядке войны

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Си и Медведев (иллюстративное фото) Новость обновлена 12 декабря 2024, 13:54
Си и Медведев (иллюстративное фото). Фото kremlin.ru

Глава Китая считает, что не стоит "подливать масла в огонь"

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации в Украине". Медведев прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря, при этом он выглядел опухшим, будто с похмелья.

На встрече с пособником Путина Си также подчеркнул, что нужно как можно быстрее разрешить ситуацию, сложившуюся в войне России против Украины, пишут росСМИ. Он добавил, что не стоит подливать масло в огонь, так как это может спровоцировать эскалацию, чего нельзя допустить.

Деталей о том, в чем конкретно Си Цзиньпин видит "разрядку ситуации", не сообщается. Медведев же передал главе Китая не только "привет, наилучшие пожелания" от президента РФ Владимира Путина, но и личное послание от него.

Как сообщал "Телеграф", новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в следующем месяце в Вашингтоне. Приглашение поступило китайскому лидеру в начале ноября сразу после победы Трампа на президентских выборах. Посольство КНР в Вашингтоне не комментирует эту информацию. Пока неизвестно, принял ли китайский лидер приглашение.

Теги:
#Украина #Дмитрий Медведев #Россия #Война #Си Цзиньпин