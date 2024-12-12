Глава Китая считает, что не стоит "подливать масла в огонь"

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации в Украине". Медведев прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря, при этом он выглядел опухшим, будто с похмелья.

На встрече с пособником Путина Си также подчеркнул, что нужно как можно быстрее разрешить ситуацию, сложившуюся в войне России против Украины, пишут росСМИ. Он добавил, что не стоит подливать масло в огонь, так как это может спровоцировать эскалацию, чего нельзя допустить.

Деталей о том, в чем конкретно Си Цзиньпин видит "разрядку ситуации", не сообщается. Медведев же передал главе Китая не только "привет, наилучшие пожелания" от президента РФ Владимира Путина, но и личное послание от него.

Как сообщал "Телеграф", новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в следующем месяце в Вашингтоне. Приглашение поступило китайскому лидеру в начале ноября сразу после победы Трампа на президентских выборах. Посольство КНР в Вашингтоне не комментирует эту информацию. Пока неизвестно, принял ли китайский лидер приглашение.