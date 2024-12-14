Россияне убегают с сирийских баз: опубликованы фото и видео бегства российских войск

Россияне запретили вход в контролируемую ими часть порта Тартус и стреляют на поражение

Российский режим, похоже, начал вывод своего военного контингента с территории Сирии. В сети опубликовали много видео с колоннами российской военной техники, направляющимися в сторону порта Тартус в Латакии, где у россиян была военно-морская база. Кроме того, появились спутниковые снимки кораблей и самолетов, участвующих в эвакуации.

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на собственного корреспондента в Ближнем Востоке. Компании Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали спутниковые фотографии российских баз. Также подтвердили информацию в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, корреспондент британского издания Самир Аль-Атруш опубликовал серию видео с российскими военными, на одном из которых солдат в колонне техники открыто говорит, что едет "домой". В то же время, по словам журналиста, россияне заблокировали вход на российскую военно-морскую базу в Тартусе и не пускают туда даже прессу: сирийские моряки, с которыми он пообщался, говорят, что 8 декабря россияне застрелили кого-то из местных, слишком близко подошедших.

Интересно, что вход в часть порта, где расположены россияне, охраняют также бойцы подразделений "Хайят Тахрир аш-Шам". Они открыто говорят, что россияне очень напуганы, именно поэтому открывают огонь направо и налево.

"Я не знаю, почему они так напуганы. Мы обращаемся с ними лучше, чем с нашими людьми. Во всяком случае, Иншаллах, дайте этому всему пару дней", – сказал один из бойцов ХТШ журналисту.

Кроме того, на снимках Maxar Technologies и Planet Labs можно увидеть, что на российскую авиабазу прилетели грузовые самолеты Ан-124, три транспортных самолета Ил-76 и несколько меньших самолетов Ан-32 и Ан-72. У самолетов открыты носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.

По данным ГУР МО, в Балтийске (Калининградская область) российский военный флот готовит к выходу сухогруз Sparta II и крупный десантный корабль "Александр Шабалин". Туда же следует ряд других военных кораблей РФ. В самом Тартусе развернули несколько сотен спецназовцев российской армии – якобы для "обеспечения безопасности отступления".

Как сообщал "Телеграф", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова помочь Сирии после свержения режима Асада. Он подчеркнул, что турецкая поддержка базируется не на выгоде, а на глубокой культурной и исторической близости народов.