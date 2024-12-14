Росіяни тікають з сирійських баз: опубліковано фото та відео втечі російських військ

Росіяни заборонили вхід до контрольованої ними частини порту Тартус та стріляють на ураження

Російський режим, схоже, почав виведення свого військового контингенту з території Сирії. В мережі опублікували багато відео з колонами російської військової техніки, які прямують у бік порту Тартус в Латакії, де у росіян була військово-морська база. Окрім цього, з'явилися супутникові знімки кораблів та літаків, які беруть участь в евакуації.

Про це повідомило видання The Times із посиланням на власного кореспондента в Близькому Сході. Компанії Maxar Technologies та Planet Labs опублікували супутникові фото російських баз. Також інформацію підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема кореспондент британського видання Самір Аль-Атруш опублікував серію відео з російськими військовими, на одному з яких солдат у колоні техніки відкрито каже, що їде "додому". Водночас за словами журналіста росіяни заблокували вхід на російську військово-морську базу в Тартусі та не пускають туди навіть пресу: сирійські моряки, з якими він поспілкувався, кажуть, що 8 грудня росіяни застрелили когось з місцевих, хто надто близько підійшов.

Цікаво, що вхід до частини порту, де розташовані росіяни, охороняють також бійці підрозділів "Хайят Тахрір аш-Шам". Вони відкрито кажуть, що росіяни дуже налякані, саме тому відкривають вогонь направо й наліво.

"Я не знаю, чому вони такі налякані. Ми поводимося з ними краще, ніж з нашими людьми. У будь-якому разі, Іншаллах, дайте цьому всьому пару днів", – сказав один з бійців ХТШ журналісту.

Окрім цього, на знімках Maxar Technologies та Planet Labs можна побачити, що на російську авіабазу прилетіли вантажні літаки Ан-124, три транспортні літаки Іл-76 та кілька менших літаків Ан-32 та Ан-72. У літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.

За даними ГУР МО, у Балтійську (Калінінградська область) російський військовий флот готує до виходу суховантаж Sparta II й великий десантний корабель "Олександр Шабалін". Туди ж прямує низка інших військових кораблів РФ. В самому Тартусі розгорнули кількасот спецпризначенців російської армії – нібито для "забезпечення безпеки відступу".

Як повідомляв "Телеграф", президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова допомогти Сирії після повалення режиму Асада. Він наголосив, що турецька підтримка базується не на вигоді, а на глибокій культурній та історичній близькості народів.