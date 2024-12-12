Путин договаривается с повстанцами, чтобы сохранить свои военные базы в Сирии, — СМИ

Путин заключил договор с Асадом, что россияне могут пользоваться базами 49 лет

Россия хочет договориться с оппозиционными к Асаду войсками, недавно получившими власть в Сирии, о сохранении своих военных баз в этой стране. Речь идет о двух стратегических объектах: военно-морской порт в городе Тартус и авиационной базе Хмеймим. Обе локации имеют важное значение для военных интересов Российской Федерации в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В Москве считают, что достигнуто предварительное "неофициальное понимание" с местными группировками по поводу пребывания российских военных на этих базах. Впрочем, источник говорит, что все еще может измениться, потому что ситуация в регионе нестабильная.

Военно-морская база в Тартусе является уникальным для России средиземноморским хабом. Авиационный комплекс в Хмеймим позволяет осуществлять операции безопасности и поддерживать политическое влияние страны в африканском регионе.

Напомним, недавно Кремль фактически вынудил действующего президента Сирии Башара аль-Асада покинуть страну, убедив его в проигрыше в военном противостоянии. Это кардинально изменило расстановку сил в регионе.

Ранее у России было 49-летнее соглашение об аренде этих военных объектов, заключенное в 2017 году. Однако нынешние политические трансформации вынуждают стороны снова вести переговоры о будущем баз.

Представители Кремля пока официально не комментируют ситуацию. Спикер президента России Дмитрий Песков не дал публичных объяснений по поводу текущих договоренностей. По состоянию на сегодняшний день переговоры продолжаются.

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