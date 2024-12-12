Розового пони разделят и съедят. Почему Украина должна выбрать путь между Сирией и Южной Кореей

Трампу нужен быстрый успех в Украине, поэтому будет давить на нас

После инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года Белый дом начнет действовать молниеносно и сделает все, чтобы остановить активную фазу войны в Украине. Однако расплачиваться за этот мир, скорее всего, придется именно Украине. И чтобы не превратиться в съеденного розового пони, нам самим придется стать хищниками..

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко. Он объяснил, почему Трампу нужен скорый успех.

Больше читайте в публикации: "Залужный будет ремейком Ющенко, а Украине нужно соглашаться на тяжелый мир, — Геннадий Друзенко".

— Экономику быстро не перестроят, с мигрантами проблему не решить. А третье в его программе – установить мир. Понятно, что всегда больше платит более слабый. То есть, больше уступок он потребует от Украины, потому что на Украину он имеет прямое влияние. "Краник" помощи, к сожалению, в Вашингтоне, — напоминает общественный деятель.

По его словам, иногда надо отрезать ногу (т.е. отказаться от оккупированных Россией территорий. — Ред.), чтобы сохранить жизнь.

— Вариант ходить на двоих (т.е. сохранения украинского государства в границах 1991 или хотя бы 2021 года. — Ред.) просто не рассматривается, потому что он нереалистичен, — объясняет Друзенко. — Соответственно, если Зеленский начнет сетовать, тогда мы вспомним, что такое "схроны", потому что без помощи США в стране, где производят плохие мины и до сих пор не производят достаточно патронов, воевать очень тяжело в современной войне.

По мнению активиста, Украина должна бросить в возникшую после войны паузу все силы.

— Перейти с фронта там, где убивают, на фронт, где строят. Развивать свой ВПК. Южная Корея вышла из войны в 1953 году как аграрная страна, где была мечта перерабатывать чужой хлопок. А сейчас эта страна в топ-5 производителей самого современного оружия. Прекрасный пример. Причем по населению это примерно тот же масштаб, что и Украина, — напомнил ветеран.

Он добавил, воспользуемся ли мы этой паузой, будет зависеть от результата выборов.

— Я думаю, в следующем году мы их увидим. Каждая нация имеет право совершить суицид. К сожалению, это отнюдь не метафора: посмотрите на Сирию. Мир — это не планета розовых пони. Это мир хищников. Если ты не готов защищать себя, тебя разделят и съедят, — говорит юрист.

Он напомнил, что демократия — это всегда лотерея.

— Она только гарантирует смену власти. Если украинский народ, заплатив такую страшную цену, не получит отрезвления, значит, "пациент" неизлечим. И нужно прекратить тратить деньги на его искусственное поддержание жизни. К сожалению, правда жизнь такова, — подытожил Геннадий Друзенко.

Ранее он объяснил "Телеграфу", должна ли Украина соглашаться на несправедливый мир с Россией.