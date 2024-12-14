Выборы в Грузии завершились: кого назвали новым президентом

Впервые в истории Грузии президента избирал не народ, а избирательная коллегия

Бывший футболист Михаил Кавелашвили объявлен победителем на президентских выборах в Грузии, которые состоялись 14 декабря. Он был единственным кандидатом в списке, за него проголосовали 224 члена избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой было у "Грузинской мечты".

Один бюллетень был испорчен, сообщает "Эхо Кавказа". Официально о результатах голосования сообщит глава ЦИК Георгий Каландаришвили.

Михаил Кавелашвили — ветеран футбола, член формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты" партии "Сила народа". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.

Михеил Кавелашвили

Процесс подсчета голосов транслировался в прямом эфире. Перед официальным объявлением результатов Кавелашвили, находившийся в здании парламента, получил поздравления, пишет Telegram-канал Tbilisi life.

Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили считает эти выборы нелегитимными, их также не признают оппозиционные партии. После того как стало известно, что избирательная коллегия поддержала кандидатуру Кавелашвили, Зурабишвили пообщалась с людьми, собравшимися около здания парламента.

"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", — сказала она о результатах выборов.

Напомним, выборы президента Грузии прошли на фоне массовых протестов, которые не утихают уже две недели. Они вспыхнули после того, как 28 ноября правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года и от бюджетных грантов ЕС. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. С этими требованиями люди выходят на улицы, а полиция и силовики жестоко подавляют протесты.

Как сообщал "Телеграф", 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении ряда грузинских политиков. Это касается "той части властей Грузии, которые сейчас сдают страну Путину", отметил он.