"Всей Украине стыдно за тебя": знаменитого футболиста "Динамо" обвинили в предательстве

Экс-футболист поделился мнением о происходящем в Грузии

В Тбилиси власти вновь устроили жесткий силовой разгон акций протеста из-за отсрочки пророссийским правительством страны переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз. Бывший футболист сборной Грузии Каха Аладашвили обратился к провластному мэру Тбилиси и его бывшему партнеру по национальной команде Кахе Каладзе.

Соответствующий комментарий Аладашвили приводит PUBLIKA в соцсети Х. Он считает, что Каладзе предал Украину, "которая дала ему все", а также Грузию.

"Мне стыдно, что у нас с ним одно имя. Всей Украине стыдно за тебя. Это гораздо большая и более тяжелая санкция, чем финансовая. Ты предал страну, которая дала тебе все. Ты также предал и свою Родину", заявил Аладашвили.

Отметим, Каладзе попал в санкционный список Украины из-за пророссийской позиции. Затем он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не служит Украине. К слову, и Аладашвили, и Каладзе играли в киевском "Динамо", правда второй сыграл намного больше матчей за Бело-синих, после чего перешел в "Милан".

Напомним, в Тбилиси начались протесты еще в конце октября, когда состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: во время выборов фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление и нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.