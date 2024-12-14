Один из самых богатых людей Испании сорвался в пропасть и погиб

Мужчине был 71 год, но он любил гулять в горах

Основатель бренда одежды Mango Исак Андич погиб во время отдыха в горах. Он был одним из самых богатых людей Испании.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в полиции, позже информацию подтвердили представители Mango. Отмечается, что 71-летний мужчина сорвался с высоты в более 100-метров и погиб на месте вследствие полученных травм.

Происшествие произошло возле пещер Сальнитре в горном массиве Монтсеррат (Барселона). Известно, что миллионер любил походы и в своем возрасте оставался в хорошей физической форме.

На прогулке он был с сыном, который и сообщил полиции о происшествии. После этого, туда отправили спасательный вертолет, однако спасти миллиардера не удалось.

Андич был владельцем Mango, а заодно самым богатым человеком Каталонии и одним из богатейших людей в Испании. Его активы оценивают в 4,5 миллиарда евро. Магазины работают практически по всему миру, включая Украину.

"Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь проекту Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, своему вдохновляющему лидерству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам привнес в нашу компанию", — сообщил генеральный директор компании Тони Руис.

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