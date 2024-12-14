Один із найбагатших людей Іспанії зірвався у прірву та загинув

Чоловіку був 71 рік, але він любив гуляти в горах

Засновник бренду одягу Mango Ісак Андіч загинув під час відпочинку у горах. Він був одним із найбагатших людей Іспанії.

Про це пише El Pais із посиланням на джерела в поліції, пізніше інформацію підтвердили представники Mango. Зазначається, що 71-річний чоловік зірвався з висоти понад 100 метрів і загинув на місці внаслідок отриманих травм.

Подія сталася біля печер Сальнітре в гірському масиві Монтсеррат (Барселона). Відомо, що мільйонер любив походи й у своєму віці залишався у добрій фізичній формі.

На прогулянці він був із сином, який і повідомив поліцію про подію. Після цього туди відправили рятувальний вертоліт, проте врятувати мільярдера не вдалося.

Андич був власником Mango, а заодно найбагатшою людиною Каталонії та одним із найбагатших людей в Іспанії. Його активи оцінюють у 4,5 мільярда євро. Магазини працюють практично в усьому світі, включаючи Україну.

"Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя проєкту Mango, залишивши незабутній слід завдяки своєму стратегічному баченню, своєму надихаючому лідерству і непохитній прихильності до цінностей, які він сам приніс до нашої компанії", — повідомив генеральний директор компанії Тоні Руїс.

Як повідомлялося раніше, у Британії 26 листопада помер найстаріший чоловік світу. Джон Тіннісвуд із Саутпорту у 2024 році відсвяткував своє 112-річчя.