Состояние семьи Асада может оцениваться в миллиарды долларов – WSJ

Юристы и правозащитники планируют вернуть активы сирийскому народу

Бывший президент Сирии Башар Асад после свержения скрылся с семьей в России. После падения его режима началась "охота" за состоянием его семьи, которая та накапливала десятилетиями. Речь идет о миллиардах долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отметили, что стоимость активов и бизнеса, связанных с семьей Асада, может достигать как 12 миллиардов, так и всего 1 миллиарда долларов.

По данным расследования, члены семьи Асада в последние годы осуществляли множество покупок за границей. Среди них — элитная недвижимость в РФ, бутик-гостиница в Вене и частный самолет в Дубае.

Асад и его семья получали деньги, в том числе, через государственную монополию и торговлю запрещенными препаратами. В частности, речь идет об амфетамине. Далее деньги часто были реинвестированы в те страны, где не действуют санкции против Асада и его семьи.

Сейчас юристы и правозащитники делают все возможное, чтобы украденные из Сирии деньги были возвращены назад.

Как сообщал "Телеграф" ранее, сеть взорвалась мемами после побега Асада из Сирии к Путину. Люди не сдерживают эмоций.