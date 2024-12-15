Статки сім’ї Асада можуть оцінюватися в мільярди доларів – WSJ

Юристи та правозахисники планують повернути активи сирійському народу

Колишній президент Сирії Башар Асад після повалення втік з сім’єю до Росії. Після падіння його режиму почалося "полювання" за станом його родини, яке воно накопичувало десятиліттями. Йдеться про мільярди доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки зазначили, що вартість активів та бізнесу, пов’язаних із сім’єю Асада, може сягати як 12 мільярдів, так і всього 1 мільярда доларів.

За даними розслідування, члени сім’ї Асада останніми роками здійснювали багато покупок за кордоном. Серед них — елітна нерухомість у РФ, бутік-готель у Відні та приватний літак у Дубаї.

Асад та його родина отримували гроші, у тому числі через державну монополію та торгівлю забороненими препаратами. Зокрема, йдеться про амфетамін. Далі гроші часто реінвестували в ті країни, де не діють санкції проти Асада та його родини.

Наразі юристи та правозахисники роблять все можливе, щоб вкрадені з Сирії гроші були повернуті назад.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мережа вибухнула мемами після втечі Асада із Сирії до Путіна. Люди не стримують емоцій.