Биткоин снова "пробил потолок": при чем здесь Трамп

Отката курса, которого ждали трейдеры, не произошло

В понедельник, 16 декабря, курс криптовалюты биткоин достиг нового исторического максимума, превысив отметку в 106 тысяч долларов. Это связывают с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможном создании стратегического резерва биткоинов, аналогичного нефтяному резерву.

Как пишет Reuters, это заявление будущего главы Белого дома вызвало волну оптимизма среди инвесторов и крупных собственников криптовалюты. Курс биткоина достиг пикового значения в 106 533 доллара, а позже криптовалюта торговалась на уровне 104 462 долларов, что на 3,2% больше предыдущего показателя.

Как прогнозирует аналитик IG Тони Сикамор, следующая отметка, к которой движется рынок – 110 тысяч долларов за биткоин. По его словам, откат курса, которого ждали некоторые трейдеры, так и не произошел из-за влияния последних новостей.

Курс биткоина к доллару 16 декабря 2024 года

Недавно Дональд Трамп во время интервью для CNBC утвердительно ответил на вопрос о возможности создания стратегического резерва биткоинов вроде запасов нефти. Он подчеркнул, что США стремятся оставаться лидером в сфере цифровых активов.

"Мы должны сделать что-то значительное с криптовалютой, чтобы оставаться на передовой. Мы не можем позволить Китаю или любой другой стране опередить нас", – отметил Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как менялся курс криптовалюты в Украине. Раньше биткоин был дешевле буханки хлеба.