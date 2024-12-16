Біткоїн знову "пробив стелю": до чого тут Трамп

Відкату курсу, на який чекали трейдери, не сталося

У понеділок, 16 грудня, курс криптовалюти біткоїн сягнув нового історичного максимуму, перевищивши позначку у 106 тисяч доларів. Це пов'язують з заявами новообраного президента США Дональда Трампа про можливе створення стратегічного резерву біткоїнів, аналогічного нафтовому резерву.

Як пише Reuters, ця заява майбутнього глави Білого дому викликала хвилю оптимізму серед інвесторів і великих власників криптовалюти. Курс біткоїна сягнув пікового значення в $106 533, а пізніше криптовалюта торгувалася на рівні $104 462, що на 3,2% більше за попередній показник.

Як прогнозує аналітик IG Тоні Сікамор, наступна позначка, до якої рухається ринок — 110 тисяч доларів за біткоїн. За його словами, відкат курсу, на який чекали деякі трейдери, так і не відбувся через вплив останніх новин.

Курс біткоїна до долара 16 грудня 2024

Нещодавно Дональд Трамп під час інтерв'ю для CNBC ствердно відповів на запитання про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів на зразок запасів нафти. Він наголосив, що США прагнуть залишатися лідером у сфері цифрових активів.

"Ми маємо зробити щось значне з криптовалютою, щоб залишатися на передовій. Ми не можемо дозволити Китаю чи будь-якій іншій країні випередити нас", ‒ зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як змінювався курс криптовалюти в Україні. Раніше біткоїн був дешевшим за буханець хліба.