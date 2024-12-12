В Раде рассказали, когда легализуют криптовалюту в Украине

Украина легализует криптовалюту по модели ценных бумаг

В Украине могут легализовать криптовалюту в первом квартале 2025 года. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии разработки и согласования.

Льготное налогообложение для операций с цифровыми активами не предусматривается. Об этом рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев на форуме ЭП "Перспективы для инвестиций внутри страны".

Рабочая группа завершает подготовку документа к первому чтению в парламенте. Текст законопроекта согласовывается с Национальным банком Украины и Международным валютным фондом. Гетманцев прогнозирует рассмотрение и принятие документа в первом квартале следующего года.

По его словам, налогообложение криптовалютных операций планируется осуществлять по модели ценных бумаг. Налог будет начисляться на прибыль при конвертации цифровых активов в традиционную валюту.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что вопрос налоговых льгот для криптовалютного рынка обсуждался с европейскими экспертами и МВФ. От этой идеи решили отказаться из-за рисков уклонения от уплаты налогов в традиционных секторах экономики.

Напомним, законопроект №10225 об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами был зарегистрирован в Верховной Раде в ноябре прошлого года. Этот документ должен стать завершающим этапом в процессе легализации криптовалют на территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как менялся курс криптовалюты в Украине. Ранее биткоин был дешевле буханки хлеба.