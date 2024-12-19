В ЕС решили, когда Россия сможет вернуть свои зарубежные активы

Россия не вернет свои зарубежные активы до конца войны

Саммит Европейского Союза принял постановление, согласно которого зарубежные активы России будут заморожены до окончания войны с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета. В постановлении говорится о том, что замороженные зарубежные активы Российской Федерации после окончания войны пойдут на восстановление Украины и компенсацию убытков, которые были нанесены стране в ходе российского вторжения.

Кроме того Европейский Союз приветствует принятие 15-го пакета санкций против России. В частности, речь идет об ужесточении мер в отношении российского "теневого флота".

ЕС призывает к выполнению уже имеющихся санкций против России, а также к внедрению дополнительных мер по борьбе с обходом ограничений, в том числе, через третьи страны.

В то же время ЕС призывает к более активным действиям по оказанию военной и экономической поддержки Украине. В частности, речь идет о поставках новых систем ПВО, боеприпасов, оружия, оборудования и подготовке новых частей и соединений Сил обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия не согласна заканчивать войну с Украиной, если не будут выполнены ее условия. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.