В ЄС вирішили, коли Росія зможе повернути свої закордонні активи

Росія не поверне своїх зарубіжних активів до кінця війни

Саміт Європейського Союзу ухвалив постанову, згідно з якою закордонні активи Росії будуть заморожені до закінчення війни з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради. У постанові йдеться про те, що заморожені зарубіжні активи Російської Федерації після закінчення війни підуть на відновлення України та компенсацію збитків, завданих країні під час російського вторгнення.

Крім того, Європейський Союз вітає прийняття 15-го пакету санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про посилення заходів щодо російського "тіньового флоту".

ЄС закликає до виконання вже існуючих санкцій проти Росії, а також до впровадження додаткових заходів щодо боротьби з обходом обмежень, у тому числі через треті країни.

Водночас ЄС закликає до більш активних дій щодо надання військової та економічної підтримки Україні. Зокрема, йдеться про постачання нових систем ППО, боєприпасів, зброї, обладнання та підготовки нових частин і з’єднань Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Росія не погоджується закінчувати війну з Україною, якщо не будуть виконані її умови. Про це заявив постпред РФ в ООН Василь Небензя.