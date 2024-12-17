Внезапно: в России осмелились заявить, что их не устраивает окончание войны в Украине

Небензя публично фактически расписался в том, что Кремль не устраивают планы Трампа

Российский режим не заинтересован в каком-либо сценарии прекращения войны в Украине, в том числе в замораживании боевых действий. Россия хочет завершить войну исключительно на своих условиях, о которых она уже говорила раньше.

Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая 16 декабря, сообщили российские пропагандисты. Таким образом, Небензя публично фактически расписался в том, что Кремль не устраивают планы новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине. Нам такое не подходит", – заявил он.

Более того, Небензя настолько осмелел, что приплел к своему заявлению историю с так называемым "рождественским прекращением огня", которое якобы предлагала Венгрия. Он не объяснил, каким образом Венгрия может что-либо предлагать, не являясь участником ни войны, ни "мирного процесса", однако заявил, что нежелание Киева реагировать на венгерское "предложение" якобы демонстрирует "нежелание Киева двигаться к миру".

"Нежелание Киева двигаться к миру оказалось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня", – заявил он.

Как известно, правительство Венгрии неоднократно обвинялось в подыгрывании российским нарративам. Подобные обвинения звучали как от венгерских оппозиционных деятелей, так и других стран. Например, из-за этого Будапешт поссорился с Варшавой, хотя до российского вторжения в Украину они считались самыми близкими друзьями.

При этом премьер страны Виктор Орбан неоднократно выделялся миротворческими заявлениями и даже ездил говорить об этом с Владимиром Путиным. Впрочем, никаких конкретных планов или шагов он никогда не озвучивал, что говорит о том, что заявления делались на основании популизма.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Трамп заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны. По его словам, президент Украины "готов к переговорам" с Россией. Также ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина отреагировали на предложение Трампа о мире в Украине.

Отметим, недавно Зеленский рассказал о том, что разговаривал с будущим президентом США Трампом во время их последней личной встречи. Речь шла в основном о завершении войны в Украине.