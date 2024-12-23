Прямо в открытом море сломалось судно России, которое вывозило военный груз из Сирии
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Военнослужащие РФ в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти страны к Кремлю, чтобы полностью вывести свой военный контингент
В понедельник, 23 декабря, Главное управление разведки сообщило, что у россиян сломалось грузовое судно Sparta, вывозившее вооружение и технику государства-агрессора из Сирии. Российский экипаж пытался устранить проблему и дрейфовал в открытом море вблизи Португалии.
Об этом ведомство сообщило на странице Телеграм. По данным разведчиков, во время движения у Sparta вышла из строя топливная трубка главного двигателя.
"Не доплыли", – пошутили представители ГУР МО Украины.
Разведчики также узнали, что остатки российского контингента в Сирии уже переместились из отдаленных районов в авиационную базу в Хмеймиме и военно-морскую в Тартусе.
"Часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать по морскому пути в Ливию", – говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти страны к Кремлю – полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории (это касается и баз в Хмемиме и Тартусе) не позднее 20 февраля 2025 года.
"Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций", – отметили в ГУР.
Ранее "Телеграф" писал, что в Сирии обнаружили огромный секретный тоннель в Ливан.