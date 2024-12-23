Прямо в открытом море сломалось судно России, которое вывозило военный груз из Сирии

Военнослужащие РФ в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти страны к Кремлю, чтобы полностью вывести свой военный контингент

В понедельник, 23 декабря, Главное управление разведки сообщило, что у россиян сломалось грузовое судно Sparta, вывозившее вооружение и технику государства-агрессора из Сирии. Российский экипаж пытался устранить проблему и дрейфовал в открытом море вблизи Португалии.

Об этом ведомство сообщило на странице Телеграм. По данным разведчиков, во время движения у Sparta вышла из строя топливная трубка главного двигателя.

"Не доплыли", – пошутили представители ГУР МО Украины.

Разведчики также узнали, что остатки российского контингента в Сирии уже переместились из отдаленных районов в авиационную базу в Хмеймиме и военно-морскую в Тартусе.

"Часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать по морскому пути в Ливию", – говорится в сообщении.

Военнослужащие РФ в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти страны к Кремлю – полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории (это касается и баз в Хмемиме и Тартусе) не позднее 20 февраля 2025 года.

"Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций", – отметили в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сирии обнаружили огромный секретный тоннель в Ливан.