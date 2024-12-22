Волонтер, основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл" высказался об эффективности систем ПВО

Израиль и США нанесли мощный удар по Йеменским хуситам.

Два интересных момента!

1 Перед тем хуситы совершили обстрел Израиля (Яффа) баллистической ракетой. Они запустили 1 ракету (модернизированный вариант старого советского "Скада"). Одну!

Израиль имеет трехуровневую систему ПВО. Было совершено несколько пусков, однако неудачно.

2. Во время совершения атаки хуситов американский корабль сбил… собственный самолет. Оба пилота катапультировались. Пилоты спасены.

Итак!

Ни одна система ПВО не дает 100% гарантии защиты!

"Дружеский огонь" возникает в любой армии мира.

Источник: пост Туки в Facebook.