Умер бывший премьер-министр Индии, которого считают отцом экономического роста страны

Он был экономистом, получившим образование в Оксфорде

Умер бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, воплотивший масштабные реформы в стране и приложившийся к ее становлению как мирового экономического центра. Ему было 92 года.

Как сообщает CNN, 26 декабря он внезапно потерял сознание у себя дома и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, в тот же день вечером Сингх умер.

Известный тем, что носит свой фирменный синий тюрбан, Сингх был первым премьер-министром Индии из сикхского меньшинства. Он возглавлял страну с 2004 по 2014 годы.

Сингх был экономистом, получившим образование в Оксфорде. Многие считают его архитектором далеко идущих реформ, которые повлияли на экономику Индии, способствовали годам беспрецедентного роста и вырвали десятки миллионов людей из бедности.

Вашингтон выразил соболезнования в связи со смертью Сингха. В своем заявлении госсекретарь Энтони Блинкен назвал его "одним из величайших поборников американо-индийского стратегического партнерства".

"Мы скорбим о смерти доктора Сингха и всегда будем помнить его преданность делу сближения Соединенных Штатов и Индии", — сказал Блинкен.

Как рассказывал "Телеграф", 18 декабря не стало известного украинского кобзаря и бандуриста Остапа Киндрачука, часто игравшего на набережной Ялты в Крыму. Ему было 87 лет.