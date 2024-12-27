Помер колишній прем’єр-міністр Індії, якого вважають батьком економічного зростання країни
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Він був економістом, що здобув освіту в Оксфорді
Помер колишній прем’єр-міністр Індії Манмохан Сінгх, який провів масштабні реформи в країні та доклався до її становлення як світового економічного центру. Йому було 92 роки.
Як повідомляє CNN, 26 грудня він раптово втратив свідомість у себе вдома та був госпіталізований. Попри зусилля лікарів, ввечері того ж дня Сінгх помер.
Відомий тим, що носить свій фірмовий синій тюрбан, Сінгх, що був відомий своїм "фірмовим" синім тюрбаном, був першим прем’єр-міністром Індії з сикхської меншини. Він очолював країну з 2004 по 2014 роки.
Сінгх був економістом, який здобув освіту в Оксфорді. Багато хто вважав його архітектором далекосяжних реформ, які вплинули на економіку Індії, сприяли рокам безпрецедентного зростання та вирвали десятки мільйонів людей із бідності.
Вашингтон висловив співчуття у зв’язку зі смертю Сінгха. У своїй заяві держсекретар Ентоні Блінкен назвав його "одним із найбільших поборників американсько-індійського стратегічного партнерства".
"Ми сумуємо з приводу смерті доктора Сінгха і завжди будемо пам’ятати його відданість справі зближення Сполучених Штатів та Індії", – сказав Блінкен.
Як розповідав "Телеграф", 18 грудня не стало відомого українського кобзаря та бандуриста Остапа Кіндрачука, який часто грав на набережній Ялти в Криму. Йому було 87 років.