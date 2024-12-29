Ударился крылом: в Канаде загорелся самолет с пассажирами (видео)

Находившиеся на борту люди были эвакуированы

В Канаде в городе Галифакс во время посадки у пассажирского самолета возникли серьезные проблемы. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате чего часть самолета загорелась.

Об этом 29 декабря пишет CBC News. Отмечается, что инцидент случился рейсом Air Canada 2259 от авиакомпании PAL Airlines.

Как рассказала одна из пассажирок рассказала, что одно из шасси не раскрылось должным образом во время посадки.

"Самолет начал наклоняться примерно на 20 градусов влево, и когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по дороге вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем", – сказала Никки Валентайн.

В заявлении не уточняется, сколько человек находилось на борту самолета. Пассажиров эвакуированы, а затем они были доставлены в ангар для осмотра медиками.

По оценкам Валентайн, вместимость самолета составляла около 80 пассажиров, при этом имелось около 20 рядов сидений и по паре сидений по обе стороны прохода. По ее словам, самолет был почти полностью заполнен, и потребовалось около двух минут, чтобы высадить всех пассажиров.

В то же время, по некоторым данным, на борту было 73 человека и в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Южной Корее во время посадки в аэропорту Муан разбился пассажирский самолет Jeju Air. По предварительной информации, из 181 человека, которые находились на борту, погибли почти все.