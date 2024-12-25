Пассажиры слышали взрыв: появилась новая версия крушения самолета в Казахстане (видео)

Изначально утверждалось, что самолет якобы мог столкнуться с птицей

Причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, который потерпел крушение в Казахстане, может быть работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением.

Это следует из рассказа одного из пассажиров самолета. При этом на характерные отверстия в фюзеляже уже обратили внимание как в российском, так и в украинском сегменте сети.

Пассажир рейса Субхонкул Рахимов рассказал, что самолет дважды или трижды пытался сесть в Грозном, однако из-за тумана ему это не удавалось. В этот момент он услышал взрыв, а также заметил, как отвалилась обшивка.

Рахимов говорит, что когда потянулся за спасательным жилетом, то увидел, что его насквозь пробило осколком.

Версию с тем, что взрыв был связан с работой российского ПВО озвучил российский пропагандист Юрий Подоляка, который отметил, что фюзеляж после крушения выглядит так, будто его зацепили осколки зенитной ракеты.

На это обратил внимание украинский блогер Денис Казанский, который сравнил этот случай со сбитием самолета MH17 в небе возле Донецка.

Мнение о неслучайности аварии также высказал журналист Иван Яковина, который отметил, что самолеты "Эмбраер" весьма надежны, а в последний раз авария с их участием случалась в день смерти бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, после его неудачного бунта против Кремля.

На фоне этого в сети появилось новое видео, на котором видно, что у самолета был поврежден двигатель.

Согласно последней информации, в результате крушения самолета в Актау погибли 38 человек. Еще 29, включая двух детей, получают необходимое лечение.

Как известно, самолет Azerbaijan Airlines направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал неподалеку от аэропорта. Изначально сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.