Россия приплела Зеленского к скандалу в шахматах: Лавров сделал нелепое заявление

Российский политик и здесь умудрился упомянуть президента Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя скандал на чемпионате мира по шахматам-2024 (рапид), сделал выпад в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Накануне организаторы запретили норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену играть в джинсах.

Соответствующий комментарий Лаврова приводит kommersant.ru. Российский политик заявил, что Зеленский также нарушает дресс-код, а потому его надо "отовсюду гнать".

"Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение.

Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило", – заявил Лавров.

Отметим, Зеленский после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от костюмов. Президент Украины в "неформальной" одежде проводит встречи с лидерами других стран, из-за чего даже подвергался критике со стороны западных СМИ.

Ранее Карлсен призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.