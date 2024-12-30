Талибан придумал очередной бессмысленный запрет, касающийся женщин

Экстремисты все больше "закручивают гайки"

Верховный лидер Талибана в Афганистане приказал запретить делать окна, выходящие на места, где часто бывают женщины — двор, кухня, колодец соседей и т.д. и закрыть уже существующие. Все для того, чтобы предотвратить "непристойные действия", которые могут произойти, если мужчина увидит женщину.

Как сообщает France 24, об этом говорится в указе, опубликованном спикером правительства Забихуллахом Муджахидом. Муниципальные власти и другие департаменты должны будут контролировать строительные площадки, чтобы убедиться, что заглянуть в дома соседей через окна будет невозможно.

Если окна, через которые можно увидеть женщин есть в уже построенном жилище, их нужно будет закрыть. К примеру, построить перед ними стену.

После своего возвращения к власти в августе 2021 года талибы начали ущемлять права женщин. В частности, "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах, приказал частным университетам не допускать их к вступительным экзаменам. Также в стране женщинам запрещено работать в неправительственных организациях, заниматься спортом, посещать парки развлечений. Дошло даже до того, что талибы запретили женщинам говорить на публике и общаться между собой.

ООН осудила действия талибов по ущемлению прав женщин. В свою очередь администрация Талибана утверждает, что исламский закон "гарантирует" права афганских женщин.

Для справки: Талибан — радикальное исламистское движение суннитского направления, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, после вывода из страны советских войск. Соблюдает радикальную форму суннитского ислама. Еще до полного прихода к власти в Афганистане на подконтрольных территориях талибы устанавливали жесткие ограничения с расправами за их нарушение.

Как рассказывал "Телеграф", в октябре боевики движения Талибан запретили женщинам в Афганистане общаться, показывать лица, контуры тела. Им также запрещено разговаривать публично.