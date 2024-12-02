Афганскую журналистку, жившую в Украине до вторжения РФ, заставили вернуться домой: "Талибан" может ее убить

Правозащитница очень боялась за свою жизнь, с тех пор как к власти пришли талибы.

Афганская журналистка Кобра Хасани вынуждена вернуться в Афганистан, несмотря на реальную угрозу ее жизни со стороны движения "Талибан". Женщина-репортер оказалась в критической ситуации после того, как ей отказали в приюте в Польше, а затем и в РФ.

Впервые за 2 года Кобра опубликовала видео на своем ютуб-канале. В конце июня 2024 года Хасани вылетела из России в Афганистан. Перед отъездом она неоднократно отмечала, что на родине ее ожидают преследования и смертельная опасность из-за журналистской и правозащитной деятельности.

Эта история началась после захвата власти движением "Талибан" в 2021 году. Тогда Хасани была вынуждена покинуть Афганистан. Киев стал для нее временным убежищем, где она жила до полномасштабного вторжения. В мае 2022 года она попыталась попасть в Польшу. Однако автобус, по которому она ехала вместе с другими афганцами, сменил маршрут и оказался на российской территории. Впрочем, и там ей не дали временного убежища и выслали домой.

Недавно на ее YouTube-канале появилось видео после продолжительного перерыва. В начале материала демонстрируется флаг Афганистана, горная местность и раздается голос, читающий стихотворение современного поэта Хосейна Тохид. В комментариях под видео журналистка общается по-английски, однако не раскрывает деталей своего нынешнего положения. Поэтому пока неизвестно, получает ли угрозы от Талибана.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что "Талибан" хотят разрешить в России. Повлияет ли это на войну в Украине.