Талібан вигадав чергову безглузду заборону, що стосується жінок

Екстремісти все більше "закручують гайки"

Верховний лідер Талібану в Афганістані наказав заборонити робити вікна, які виходять на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь сусідів тощо та закрити ті, що вже є. Все для того, щоб запобігти "непристойним діям", які можуть статися, якщо чоловік побачить жінку.

Як повідомляє France 24, про це йдеться в указі, опублікованому речником уряду Забіхуллахом Муджахідом. Муніципальна влада та інші департаменти повинні будуть контролювати будівельні майданчики, щоб переконатися, що зазирнути в будинки сусідів через вікна буде неможливо.

Якщо вікна, через які можна побачити жінок є у вже збудованому житлі, огляд потрібно буде закрити. Наприклад, побудувати перед ними стіну.

Після свого повернення до влади в серпні 2021 року таліби почали утискати права жінок. Зокрема "Талібан" заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів. Також в країні жінкам заборонено працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг. Дійшло навіть до того, що таліби заборонили жінкам говорити на публіці та навіть спілкуватися між собою.

ООН засудила дії талібів з утискання прав жінок. Своєю чергою адміністрація Талібану стверджує, що ісламський закон "гарантує" права афганських жінок.

Для довідки: Талібан — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився в Афганістані серед пуштунів у 1994 році, після виведення з країни радянських військ. Дотримується радикальної форми сунітського ісламу. Ще до повного приходу до влади у Афганістані на підконтрольних територіях таліби встановлювали суворі обмеження з розправами за їх порушення.

Як розповідав "Телеграф", в жовтні бойовики руху Талібан заборонили жінкам в Афганістані спілкуватися, показувати обличчя, контури тіла. Їм також заборонено розмовляти публічно.